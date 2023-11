Reklama

Niecały miesiąc temu w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk. Fani Króla TVN byli w szoku - przecież ten związek zapowiadał się naprawdę obiecująco. Niestety... Czar prysł, a para podobno rozstała się już w styczniu. Co się stało? Dlaczego podjęli taką decyzję i czy to w ogóle prawda?

Ani dziennikarz, ani modelka nie zabrali głosu w tej sprawie. Oboje słyną z tego, że niewiele mówią o życiu prywatnym. Tymczasem kilka dni temu nastąpił kolejny zwrot akcji. Fotoreporterzy przyłapali bowiem wystrojoną Renatę na... randce z Kubą! Zakochani spotkali się w restauracji, a potem odjechali drogim samochodem showmana do jego apartamentu. Podobno spędzili razem noc i cały następny dzień - Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk nadal są parą?

To są razem, czy nie? Dopóki któreś z nich nie wyda stosownego oświadczenia, lub po prostu nie wypowie się na ten temat przed kamerami, nie poznamy prawdy. Po randce, na której ich przyłapano znów wiodą osobne życie, a dowodem na to są ich zdjęcia na Instagramie. Kuba Wojewódzki relaksuje się w Jastarni i zapewnia, że woli ten kierunek niż choćby słoneczną Portugalię. To ciekawe, bo właśnie tam bawi się teraz Renata...

Instagram

Modelka wyjechała bez Kuby. On woli polskie morze.

Instagram

Zobacz: Wojewódzki i Kaczoruk potwierdzili rozstanie... przez przypadek?! Mamy dowody!

Renata i Kuba byli dobraną parą. Mamy nadzieję, że tylko się z nami droczą :)