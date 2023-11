W połowie maja media obiegła szokująca informacja o rozstaniu Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk. Choć showman nie potwierdził doniesień, to umieszczane przez dawnych kochanków zdjęcia jednoznacznie wskazywały na to, że ich drogi się rozeszły...

To wszystko było ukartowane? A może Kuba i Renatka doszli do wniosku, że nie potrafią bez siebie żyć? Fotoreporterzy przyłapali ich na RANDCE! Zakochali odwiedzili jedną z warszawskich restauracji, a potem pojechali do apartamentu króla TVN na Powiślu (do tego, z którego Renatka podobno wyprowadziła się kilka miesięcy temu!). Jak podaje Twoje Imperium, które opublikowało zdjęcia z randki pary, dziennikarz i modelka spędzili razem noc, a rano wybrali się na przejażdżkę rowerową.

Kolacja, o której mowa, najwyraźniej była wyjątkowa. Renata wybrała na tę okazję elegancką, czerwoną mini. Czyżby na nowo chciała rozkochać w sobie Kubę? A może ich rozstanie to tylko plotki? Czekamy, aż któreś z nich skomentuje informacje, które od kilku tygodni krążą na ich temat.

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk nadal się spotykają!

Zakochani nadal świetnie się bawią w swoim towarzystwie.