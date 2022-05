"Kuba Wojewódzki": Blanka Lipińska zdradziła, jak zdobyła Barona! Pomogła jej Natalia Siwiec!

Związek Blanki Lipińskiej i Barona to niewątpliwie jedna z najbardziej gorących relacji polskiego show biznesu! Odkąd para ujawniła swoje uczucie, nie szczędzi sobie czułości i często dzieli się tym w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie Blanki pojawiło się nowe zdjęcie oraz wzruszający post, w którym pisarka wyznała miłość swojemu ukochanemu! Zobaczcie! Zobacz także: Reakcja gwiazd na film "Nic się nie stało". Wojewódzki, Szyc, Rozenek, Lipińska... Blanka Lipińska szczerze o uczuciu do Barona! Blanka Lipińska zawsze była bardzo optymistycznie nastawiona do świata i tryskała energią, jednak odkąd jest z Baronem widać, że jest jeszcze bardziej szczęśliwa! Para obdarowuje się prezentami i spędza ze sobą romantyczne chwile. Niewątpliwie pomógł im w tym również okres kwarantanny. Chociaż restauracje były przez pewien czas zamknięte, to para zdecydowała się na organizacje romantycznych kolacji i randek w zaciszu domowym. Na pewno ten wspólny czas dodatkowo jeszcze ich zbliżył do siebie. Autorka bestselleru "365 dni" postanowiła w najnowszym poście na Instagramie napisać kilka pięknych słów na temat swojej relacji z Baronem. Wygląda na to, że to nie jest tylko chwilowe zauroczenie, ale prawdziwa, wielka miłość! Miłość sprawia, że patrzysz na świat przez różowe okulary...moje są niebieskie, a mimo to widzę na różowo 💗 Dziękuję Ci @alekbaron ... za Ciebie 💋 - napisała Blanka Lipińska. Kilka tygodni temu para spędziła również swoje pierwsze wspólne święta Wielkanocne. Wtedy też to muzyk zdobył się na niezwykle wzruszające wyznanie. To pierwsze Święta, które spędzam w swoim domu w Warszawie. Jestem wdzięczny wszechświatowi, że Blania pojawiła się w moim życiu i nie muszę spędzać...