Kuba Wojewódzki przyzwyczaił nas już do tego, że lubi kontrowersyjnych gości - nawet tych, o których nie wypowiada się zbyt pochlebnie w mediach społecznościowych. Tym razem samozwańczy "Król TVN" postanowił zaprosić do swojego autorskiego talk-show Blankę Lipińską. Po premierze "365 dni: Ten dzień" znów jest głośno o autorce popularnego erotyku, na podstawie którego powstały już dwa filmy. W przeszłości Kuba Wojewódzki wielokrotnie żartował sobie z autorki i nie ukrywał, że niezbyt ceni jej książki. Czy w programie między gwiazdami dojdzie do starcia? Jeszcze przed premierą dziennikarz opublikował bardzo uszczypliwy komentarz.

"Kuba Wojewódzki": Blanka Lipińska przyjęła zaproszenie do programu. Będzie tego żałowała?

We wtorek, 10 maja widzowie będą mogli obejrzeć rozmowę Blanki Lipińskiej i Kuby Wojewódzkiego. Ten odcinek popularnego talk-show wywołuje wiele skrajnych emocji ze względu na wcześniejsze wypowiedzi prowadzącego. W sieci pojawiła się już zapowiedź, w której autorka "365 dni" zdradza, że dziennikarz będzie chciał się... całować!

Kuba będzie chciał się całować i przyjdzie koleś w za małych spodniach - powiedziała Blanka Lipińska.

Jeszcze przed premierą odcinka w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki najwyraźniej chciał podgrzać atmosferę i postanowił w dosadny sposób dać do zrozumienia, co myśli na temat twórczości pisarki. Komentarz "Króla TVN" mówi chyba wszystko.

- Chyba ciężko jest teraz kogoś sensownego zaprosić - skomentował jeden z internautów.

- Odmawianie komuś prawa wizyty w programie rozrywkowym jest etycznie na tym samym poziomie, co jej literatura... - odpowiedział Kuba Wojewódzki.

Myślicie, że Blanka Lipińska i Kuba Wojewódzki nie będą sobie szczędzili złośliwości? Przekonamy się o tym już wieczorem. Tymczasem zobaczcie zwiastun odcinka "Kuby Wojewódzkiego" z udziałem pisarki!