Kuba Błaszczykowski odejdzie z Borussi Dortmund? Już od jakiegoś czasu mówi się o zmianie klubu przez polskiego piłkarza. Dziś już wiadomo, że Błaszczykowski jest o krok od przejścia do 8. drużyny ostatniego sezonu Bundesligi, VfL Wolfsburg.

Gdyby poszedł do Wolfsburga, to na pewno nic złego by nie zrobił. To jest tylko kwestia podejścia i formy. Jeżeli ją utrzyma i nie będzie miał żadnych urazów, to myślę, że nie będzie miał problemów z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie - powiedział w rozmowie z x-news Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz niemieckiej Bundesligi.