Kuba Błaszczykowski odpuści Borussię Dortmund? Piłkarz reprezentacji Polski, który został bohaterem Euro 2016, przebywa obecnie na zasłużonym urlopie z rodziną, ale wiele wskazuje na to, że po powrocie do Niemiec nie usłyszy od władz klubu dobrych wiadomości. Okazuje się bowiem, że mimo świetnej postawy Kuby Błaszczykowskiego podczas turnieju we Francji, niemiecki klub nie ma dla niego miejsca w pierwszym składzie.

"Wszystko wskazuje na to, że Kuba opuści Dortmund i nie wypełni kontraktu do 2018 roku" - cytuje sport.pl niemiecką gazetę "Kicker".

Podobno trener Thomas Tuchel nie widzi Polaka w składzie na przyszły sezon. Przypominamy, że na ostatni sezon Kuba Błaszczykowski był wypożyczony Fiorentinie, ale niestety z powodu kontuzji nie mógł się wykazać we włoskim klubie i władze klubu nie chciały go zostawić na stałe. Prawdopodobnie, gdy wróci do Niemiec, usłyszy od władz klubu, że wobec tak dużej konkurencji, nie będzie dla niego miejsca w pierwsze "11" i zostanie mu rola rezerwowego. Z takiego obrotu spraw nie będą również zadowoleni kibice klubu. Dlaczego? Po Euro 2016 napisali nawet petycję, w której poprosili władze klubu, żeby nie sprzedawali Kuby do innego klubu. Wiele jednak wskazuje na to, że Kuba będzie chciał zmienić klub, bo rola rezerwowego nie będzie go zadowalać.

Kuba Błaszczykowski nie strzelił karnego w meczu z Portugalią, ale i tak został bohaterem Euro

East News

Co dalej z jego karierą? Czy zmieni klub?