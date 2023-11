Kuba Błaszczykowski udzielił bardzo poruszającego wywiadu dziennikarzom magazynu "Alarm". Sportowiec opowiedział o swoim rodzinnym dramacie. Piłkarz na swoich oczach stracił mamę Annę, którą zamordował ojciec - Zygmunt. Jak Błaszczykowskiemu udało się podnieść po tak dramatycznym wydarzeniu? Zobaczcie, co powiedział.

Kuba Błaszczykowski stracił mamę w wieku 10 lat. Sportowcem zajęła się jego babcia Felicja Brzęczek, która wspierała go na każdym kroku.

On bardzo dużo przeżył, ale poradził sobie z tym wszystkim. Starałam się ich wspierać, a kiedy płakałam, to nie przy nich – powiedziała babcia w programie "Alarm".

Kuba Błaszczykowski wyznał, że babcia odegrała w jego życiu bardzo ważną rolę. Pani Felicja jest dla niego "fundamentem". Kobieta przekazała mu wiele wartości. Jakub Błaszczykowski na antenie TVP1 wspomniał również śmierć mamy.

Wiara w to, że mama jest z nami, pozwoliła mi przetrwać najtrudniejsze momenty. Dzieli nas tylko czas, który musi upłynąć. Im więcej ciosów przyjmujesz, to jesteś słabszy. Jeśli miałbym świadomie przejść przez to jeszcze raz, to bym nie przeszedł – powiedział sportowiec.