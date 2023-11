Kuba Błaszczykowski to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Kilka miesięcy temu o Kubie zrobiło się głośno ze względu na jego zaskakującą decyzję dotyczącą udzielenia pożyczki klubowi Wisła Kraków. By ratować słynny piłkarski klub sportowiec pożyczył jego władzom ponad milion złotych i podpisał kontrakt na pół roku - przez ten czas co miesiąc zarabiał tylko 500 złotych, które i tak przeznaczał na bilety na mecze dla dzieci z domów dziecka. Życie Kuby Błaszczykowskiego to jednak nie tylko pasmo wielkich sukcesów i radosnych chwil. Dziś w programie "Alarm!" piłkarz i jego bliscy opowiedzą o dramatycznych wydarzeniach sprzed lat. W reportażu Kuba Błaszczykowski będzie wspominać tragiczną śmierć swojej ukochanej mamy.

Kuba Błaszczykowski wspomina dramat z dzieciństwa

Telewizyjna Jedynka już dziś wieczorem (19 lipca) wyemituje poruszający odcinek magazynu "Alarm!", w którym widzowie będą mieli okazję poznać historię Kuby Błaszczykowskiego. W programie pojawią się również bliscy piłkarza, jego babcia i wujek, trener reprezentacji Jerzy Brzęczek. Sportowiec przed kamerą wspomina tragiczną śmierć swojej mamy - kobieta została zamordowana przez ojca Kuby Błaszczykowskiego. Tragedia rozegrała się na jego oczach.

Wiara w to, że mama jest z nami, pozwoliła mi przetrwać najtrudniejsze momenty. Dzieli nas tylko czas, który musi upłynąć. Im więcej ciosów przyjmujesz, to jesteś słabszy. Jeśli miałbym świadomie przejść przez to jeszcze raz, to bym nie przeszedł - Kuba Błaszczykowski powiedział w programie "Alarm!".

Po śmierci mamy, Kubą i jego bratem zaopiekowała się ich babcia, Felicja.

Babcia w moim życiu odegrała bardzo ważną rolę. To jest taki fundament i koło, które napędza całą tą naszą machinę - mówił o swojej babci w programie.

Co jeszcze powiedział Kuba Błaszczykowski? Tego dowiecie się już dziś wieczorem o godzinie 20:10 na antenie TVP1! Będziecie oglądać "Alarm!"?

Kuba Błaszczykowski opowiedział o dramacie sprzed lat.

Piłkarz stracił mamę gdy miał zaledwie 11 lat.

