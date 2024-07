Już za kilka miesięcy odbędzie się uroczyste rozdanie najważniejszych nagród muzycznych – Grammy. Wiemy już, kto otrzymał szansę odebrania tej wyjątkowej nagrody.

Najwięcej nominacji, aż 7 zdobył Kanye West i to on może okazać się największym triumfatorem zbliżającej się gali. Tuż za nim pojawiło się nazwisko Adele i Bruno Marsa, którzy uzyskali po 6 nominacji.

Największa rywalka Adele, czyli Lady Gaga musiała pocieszyć się „zaledwie” 3 nominacjami.

4 nominacje powędrowały do Rihanny. Połowę mniej uzyskała jej przyjaciółka Katy Perry.

Wśród pozostałych nominowanych znaleźli się m.in. Nicki Minaj, Pink i J. Cole.

Rozdanie nagród Grammy odbędzie się 12 lutego w Los Angeles. Jak myślicie, kto wróci do domu z największą ilością statuetek?

