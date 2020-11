Kto wystąpi w „Hotel Paradise 3”? Wiadomo, kiedy zobaczymy nowy sezon! Widzów czeka ogromna zmiana

„Hotel Paradise” stał się prawdziwym hitem stacji TVN7. Rekordowy odcinek drugiego sezonu popularnego reality-show, który został wyemitowany również przez TVN, obejrzało ponad milion widzów, a kolejne gromadziły przed telewizorami setki tysięcy osób. Nikogo więc nie powinno zaskoczyć, że „Hotel Paradise” nie zniknie z anteny. Kto w kolejnej edycji będzie walczył o miłość na rajskiej plaży i kiedy poznamy nowych bohaterów? Choć nie wszyscy zdążyli jeszcze ochłonąć po emocjonującym finale, już pojawiają się nowe informacje w sprawie programu.

Zobacz także: Hotel Paradise 2: Ania i Ivan są razem po programie! Opublikowali piękny i zmysłowy film

„Hotel Paradise 3”. Kiedy zobaczymy nowy sezon? Produkcja szykuje ogromną niespodziankę

Fani „Hotelu Paradise” mogą odetchnąć z ulgą bo stacja już pracuje nad kolejnym sezonem telewizyjnego show. Kogo zobaczymy w programie? 20 października ruszyły castingi do nowej edycji, a chętnych nie brakuje. Nowi uczestnicy bez wątpienia wyróżnią się swoim charakterem i wyglądem, a twórcy programu pytają o wiele więcej, niż moglibyśmy się spodziewać. Tu liczy się wszystko - od przeszłości, przez talenty aż po umiejętności w randkowaniu. Wiadomo też, że gospodynią “Hotelu Paradise 3”, tak jak w przypadku poprzednich edycji, będzie Klaudia El Dursi. Pierwsze zdjęcia do programu mają ruszyć już zimą, a show trafi na ekrany telewizorów najprawdopodobniej wiosną 2021 roku. Jak się okazuje, w jednej kwestii zajdzie diametralna zmiana. Na co powinni przygotować się widzowie?

Jak przekazał portal Wirtualnemedia.pl, uczestnicy „Hotelu Paradise 3” nie odwiedzą rajskiego Bali. Choć nowa destynacja randkowiczów wciąż owiana jest tajemnicą, zdjęcia mają być realizowane w zupełnie nowym miejscu i to na innym kontynencie! Jak myślicie, gdzie tym razem w poszukiwaniu miłości wylądują single i singielki?

2 edycja "Hotelu Paradise" cieszyła się ogromną ogromną oglądalnością. Decyzją uczestników, program wygrali Beata Ata Postek oraz Artur Sargsyan.

Mat. prasowe

W pierwszej edycji popularnego show zwyciężyli Marietta Witkowska i Chris Ducci. Kto zawalczy o miłość w kolejnym sezonie? Jak się okazuje, o tym przekonamy się najprawdopodobniej wiosną 2021 roku.

Grzegorz Piekarski

Choć uczestnicy przeniosą się w zupełnie inne miejsce, jedno pozostanie niezmienne - gospodynią programu wciąż będzie Klaudia El Dursi.