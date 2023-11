Ostatnio brytyjska rodzina królewska dostarcza niemałych emocji, a w Pałacu Buckingham już od dawna huczy od wielu plotek. Bez wątpienia największe zainteresowanie budzi obecnie Meghan Markle wraz z księciem Harry, ale nie mniej uwagi poświęca się kryzysowi w związku księcia Karola i Camilli.

Teraz okazuje się, że w rodzinie królewskiej rzeczywiście doszło do poważnego kryzysu i rozwodu. Pałac Buckingham potwierdził niepokojące doniesienia. Nigdy nie zgadniecie, kto zdecydował się zakończyć swoje małżeństwo!

Rozwód w rodzinie królewskiej

Jak informuje "Hello!", po 14 latach małżeństwa rozwiedli się lady Davina Windsor i jej mąż Gary Lewis. Para ma dwoje dzieci, 8-letnią Sennę Kowhai, oraz 6-letniego Tane Mahutę. Co jednak ciekawe, parze udało się utrzymać informacje o rozwodzie w tajemnicy aż przez rok czasu!

Lady Davina i Gary Lewis rozwiedli się rok temu - skomentował Pałac Buckingham na prośbę "Hallo!".

Lady Davina jest córką pierwszego kuzyna królowej Elżbiety II, Duka Gloucester. Jest 30. w kolejce do tronu. Swojego męża Gary'ego poznała w 2000 roku podczas podróży na Bali. Para wzięła ślub w prywatnej kaplicy w Kensington w 2004 roku. Davina i Gary mieszkali w Auckland. Co ciekawe, w dzieciństwie Davina i jej siostra Rose często spotykały się z księciem Williamem i księciem Harrym. Do mediów trafiały ich wspólne zdjęcia z balkonu w Pałacu Buckingham.

Davina Windsor i Gary Lewis wzięli ślub w 2004 roku

East News

Davina Windsor zachwycała wyglądem w dniu swojego ślubu

East News

