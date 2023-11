8 z 9

Quickstepa do piosenki Kayah "Prawy do lewego" zatańczyli Damian Kordas i Janja Lesar.

Co się stało na koniec? Możesz powiedzieć. Pomyślałam - dam mu 10, ale widzę, że coś na koniec się wydarzyło. - zapytała jurorka.

Wtedy Damian Kordas wyznał, że źle stanął i skręcił kostkę, ale wytrwał do końca. Ostatecznie Iwona Pavlović zdecydowała się przyznać 10 punktów i to samo zrobili pozostali jurorzy. To druga para, która otrzymała maksymalną ilość punktów! Ten odcinek pod tym względem był wyjątkowy.

Oceny jury:

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlović: 10

Krzysztof Kris Adamski: 10