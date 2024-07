1 z 20

O sile 12. zawodnika w drużynie nikogo nie trzeba przekonywać. A jeśli jeszcze ma takie oblicze… No cóż, Euro 2016 to dobre miejsce, by się pokazać, nie tylko dla zawodników. Może kibice innych krajów i komentatorzy zagranicznych telewizji zauważą nie tylko naszego niesamowitego Kapustkę (zobacz kim jest nasza piłkarska nadzieja), ale też nasze kibicki. Czy któraś z nich zrobi potem karierę na miarę Natalii Siwiec?

Trzeba przyznać, że Polki wyróżniają się na francuskich stadionach. Zresztą zobaczcie sami - zebraliśmy dla Was galerię pięknych kibicek reprentacji grających na Euro 2016 we Francji.

Miłego oglądania.

Jeśli znasz kogoś, kto powinien zostać Miss, albo sama tak się czujesz - ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.