Mogłoby się wydawać, że księżniczka Charlotte ma bajkowe życie usłane różami. W końcu jest księżniczką z krwi i kości, a do tego jest czwarta w kolejce do tronu, więc istnieje realna szansa, że kiedyś znajdzie się na miejscu swojej prababki królowej Elżbiety II. Okazuje się, że ma to jednak swoje ciemne strony i wiele minusów - księżniczka Charlotte nie może robić wielu rzeczy, które są normą dla dziewczynek w jej wieku. Wiadomo już np. że ma zakaz grania w gry planszowe, np. Monopol, nie może też jadać posiłków przy jednym stole ze swoimi rodzicami! Ale to nie wszystko. Obowiązuje ją bowiem również jedna ważna zasada, zwłaszcza gdy towarzyszy swojej mamie księżnej Kate. Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, o co chodzi!

