Dzieci książęcej pary Kate i Wiliama wydają się być niezwykle grzeczne i cierpliwe. Nieustannie podróżują z rodzicami, więc są przyzwyczajone do wielu niedogodności. Wszyscy jednak wiedzą, że potrafią pokazać pazurki! Tak było zarówno na warszawskim lotniku, gdy książę George nie chciał opuścić samolotu, jak i na lotnisku w Berlinie, gdzie księżniczka Charlotte rzucała się z rozpaczy na ziemię. To już pokazało, że dziewczynka ma charakterek, co również potwierdza sam książę William! Co ostatnio powiedział? Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii!

