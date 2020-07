Księżniczka Beatrycze wzięła sekretny ślub! Znamy szczegóły uroczystości 

Księżniczka Beatrycze i włoski milioner Edoardo Mapelli Mozzi wzięli sekretny ślub! Ceremonię planowali już od kilku miesięcy, jednak pech chciał, że musieli odwoływać ją kilkukrotnie. Raz z powodu pedofilskiego skandalu z księciem Andrzejem, innym razem z powodu koronawirusa. Zaplanowane na 29 maja zaślubiny miały odbyć się w Londynie a na przyjęcie weselne zaproszono wówczas 150 gości. Niestety pandemia pokrzyżowała ich plany. Postanowili nie robić z tego medialnego wydarzenia i wzięli ślub w tajemnicy! Znamy szczegóły!

Księżniczka Beatrycze i Edoardo Mapelli Mozzi wzięli dziś rano sekretny ślub w Królewskiej Kaplicy Wszystkich Świętych na Zamku w Windsorze. Jak donoszą zagraniczne media, na uroczystości pojawiło się ok. 20 gości w tym królowa Elżbieta II, książę Andrzej i książę Filip. Z powodu pandemii koronawirusa, księżniczka Beatrycze i jej małżonek postanowili nie planować kolejnej hucznej ceremonii.

Ślub odbył się zgodnie ze wszystkimi wytycznymi rządu. Jak donosi The Sun, Królowa i książę Edynburga zostali sfotografowani podczas spaceru na wesele dziś rano, tuż przed ceremonią w Windsor Great Park.

Szczęśliwej parze składamy szczere gratulacje!

Księżniczka Beatrycze i Edoardo Mapelli Mozzi byli zaręczeni już od września 2018 roku.

Bardzo się cieszymy, że możemy się podzielić wiadomością o naszych zaręczynach. Oboje jesteśmy bardzo podekscytowani, że wspólnie ruszamy w tę życiową przygodę i już nie możemy się doczekać, by stanąć na ślubnym kobiercu. Mamy podobne zainteresowania i wyznajemy te same wartości i wiemy, że to zapewni nam doskonały start na nadchodzące lata pełne miłości i szczęścia - napisała księżniczka Beatrycze wówczas na Instagramie