Kate i William odbywają właśnie trzydniową wizytę w Irlandii. Księżna Cambridge jak zawsze idealnie dopasowała stylizację do okazji i miejsca, co oznacza, że dominującym kolorem podczas tej podróży stała się zieleń! Jednak warto zwrócić uwagę na dodatki, jakie wybrała księżna. Opaska, którą ma na włosach to hitowy dodatek na wiosnę. Podobne modele znajdziemy w niemal każdej sieciówce.

Księżna Kate w aksamitnej opasce!

Podczas podróży do Irlandii Kate zaprezentowała swój odświeżony look. Delikatnie skrócone włosy, aksamitna opaska i zielona sukienka od Alessandry Rich sprawiły, że księżna wyglądała doskonale.

Do zestawu wybrała też zieloną kopertówkę i szpilki w butelkowym kolorze, które nosiła już wielokrotnie. Biorąc pod uwagę fakt, że często je wybiera może świadczyć o tym, że należą do ulubionych butów Kate. Patrząc na stylizację księżnej nie sposób nie wspomnieć o diamentowych kolczykach o kształcie stokrotek, które kosztują, uwaga... 17 tys. funtów!

Księżna Kate pokochała opaski!

To nie pierwszy raz, kiedy księżna Kate decyduje się na tę modną ozdobę do włosów. Jakiś czas temu zachwyciła w błyszczącej opasce z Zary, a teraz postawiła na aksamitny model z wypełnieniem. Podobne modele znajdziemy w takich sklepach, jak Reserved, Mohito, NA-KD, Mango czy Bershka już od 19 zł.

East News

Księżna Kate podczas wizyty w Irlandii postawiła na zieloną stylizację.

East News

Opaski to jeden z najmodniejszych dodatków sezonu!