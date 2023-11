Księżna Kate razem z Williamem i cała rodziną królewską wzięła udział w obchodach Dnia Pamięci w Royal Albert Hall. Tego dnia wszyscy członkowie rodziny królewskiej wyglądali bardzo elegancko. Na salonach królowała czerń. Księżna Kate, która słynie z tego, że zawsze potrafi dopasować stylizację do okazji, po raz kolejny zachwyciła prostą i elegancką sukienką. Jednak na największą uwagę zasługuje ozdobna opaska do włosów. To model z Zary. Sami zobaczcie, jak się prezentuje!

Reklama

Księżna Kate w opasce w Zary

Księżna Cambrige ma doskonałe wyczucie stylu. Zazwyczaj sięga po ubrania znanych projektantów, ale możemy zobaczyć ją też w sukienkach z sieciówek. Zara z pewnością należy do jej ulubionych! W końcu, jeśli decyduje się na tańszą kreację zazwyczaj sięga po ubrania i dodatki właśnie z tego sklepu. Tym razem czarną sukienkę za kolano ożywiła bardzo modną w tym sezonie szeroką opaską. Wybrała błyszczący model, który kupimy w ofercie sklepu za 69,90 zł (numer referencyjny 0653/226)! Uwaga! Tę opaskę już lada dzień kupicie w okazyjnej cenie na Black Friday 2019!

Księżna Kate zazwyczaj nosi rozpuszczone włosy z przedziałkiem po prawej stronie, a niewielka modyfikacja z pomocą opaski, sprawiła, że otrzymujemy zupełnie inną fryzurę. Zgadzacie się z nami, że Kate wygląda doskonale!

East News

Szerokie opaski to jeden z najgorętszych trendów na jesień zimę 2019. Noszą je gwiazdy, blogerki i influencerki. Szerokie modele z aksamitu czy satyny idealnie sprawdzą się do sukienek i marynarek w kratę, a te z błyszczącymi koralikami z powodzeniem można wybrać do wieczorowej stylizacji.

East News

Mat. prasowe