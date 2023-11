Księżna Kate i książę William tworzą udane małżeństwo już od lat. Choć początkowo wydawało się, że ich związek nie ma przyszłości, bo książę przez długi czas nie chciał się angażować, co doprowadziło do ich rozstania, ostatecznie okazało się jednak, że William i Kate są dla siebie stworzeni.

Co ciekawe jednak, wiele faktów z początków znajomości księcia Williama i księżnej Kate dopiero teraz wychodzi na jaw. Niedawno okazało się m.in. że Kate udawała dziewczynę księcia zanim naprawdę połączyło ich uczucie!

Księżna Kate i książę William poznali się na studiach. Wszyscy z pewnością doskonale znają historię początków ich relacji, kiedy to Kate występowała w prześwitującym stroju na pokazie mody na uczelni. William podobno już wtedy zachwycił się jej urodą. Potem para poznała się, ale nie od razu zaczęła randkować. Początkowo przez dłuższy czas Kate i William byli tylko przyjaciółmi i spędzali razem czas na imprezach. Podczas jednej z nich... Kate udawała dziewczynę księcia. Dlaczego?

Zabawną historię z życia książęcej pary opowiedziała Laura Warshauer, koleżanka Kate. Jej wspomnienie trafiło do książki "Kate: The Future Queen". Okazuje się, że księżna Kate nie udawała dziewczyny księcia po to, żeby się dowartościować czy wzbudzić zazdrość koleżanek, a... żeby uratować księcia z opresji!

Kate i ja jadłyśmy brownie. Nigdy nie była wielką fanką alkoholu, nie potrzebowała go, by poczuć się pewnie. Will był wtedy podrywany przez pewną dziewczynę na imprezie, co zaczęło być dla niego uciążliwe, bo nie chciała się od niego odczepić. Był dla niej naprawdę bardzo miły, a ona nie rozumiała, że nie jest zainteresowany. Nagle podeszła do nich Kate i objęła Williama, który powiedział do nieznajomej: przepraszam, ale mam dziewczynę. Po chwili wyszeptał, że jest jej wdzięczny i oboje zaczęli się śmiać. Tylko Kate mogła to zrobić. To stało się miesiąc po rozpoczęciu studiów - wyznała koleżanka Kate.