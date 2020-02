Księżna Kate w modnych ubraniach z popularnej sieciówki! Są do kupienia w Polsce

Księżna Kate jest znana z doskonałego stylu. Zawsze perfekcyjnie dopiera stylizację do okazji, dzięki czemu udaje jej się uniknąć modowych wpadek. Księżna nosi ubrania od znanych projektantów, ale nie boi się też sięgać po ubrania z topowych sieciówek. Na liście jej ulubionych marek zdecydowanie króluje Zara, a ostatnio pojawiła się też marka Mango. Zobaczcie, jak wygląda Kate w stylizacji z sieciówki za 210 zł!

Księżna Kate w swetrze i spodniach z Mango!

Jeśli chodzi o stylizacje, księżna Kate jest nazywana "królową recyklingu". Nosi wielokrotnie te same sukienki czy płaszcze i chętnie wybiera stylizacje z sieciówek, które nie kosztują majątku. Ostatnio zdecydowała się na zestaw z obecnej kolekcji Mango. Dopasowany sweter w kolorze butelkowej zieleni jest do kupienia za 89 zł, z kolei luźne spodnie do kostek to wydatek rzędu 119 zł.

Księżna Cambridge nie zapomniała też o dodatkach i wybrała bardzo modne białe sneakersy, łańcuszek i kolczyki z zielonym kamieniem. Wyglądała doskonale i, jak widać, była w znakomitym humorze. Tylko spójrzcie na jej zdjęcie!

mat. prasowe / PA Pictures

Podoba Ci się stylizacja księżnej Kate z sieciówki?

Niedawno księżna zachwyciła też stylizacją ze spódnicą z Zary w roli głównej! Ten model w kilka chwil zniknął ze sklepowych wieszaków.

East News

Oczywiście księżna potrafi zachwycić też w stylizacjach od znanych projektantów. Alexander McQueen jest jednym z jej ulubionych.