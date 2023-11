Ze współpracy z księżną Kate zrezygnowała jej osobista sekretarka, Catherine Quinn. To potężny cios, bo o dobrego pracownika w rodzinie królewskiej ostatnio naprawdę trudno. W ciągu kilku lat zwolniono aż 27 osób, które okazały się nielojalne lub nie wywiązywały się z obowiązków. Rekordzistką w zwalnianiu asystentek jest Meghan, która podziękowała za współpracę już trzem sekretarkom i kilku nianiom Archiego.

Reklama

Jednak teraz to Kate traci zaufanego pracownika. Jakie były powody decyzji o rezygnacji z pracy? Zobaczcie...

Osobista sekretarka opuściła księżną Kate!

Po dwóch latach pracy Catherine Quinn zdecydowała się zrezygnować z pracy na dworze królewskim - podaje magazyn "People". Osobista sekretarka księżnej Cambrigde nie odchodzi jednak z dnia na dzień, ale do końca tego roku będzie pełniła swoje obowiązki. Quinn chce sobie zrobić krótką przerwę od pracy na dworze i zaangażować się w pomoc organizacjom charytatywnym.

Potem jednak zamierza wrócić na swoje stanowisko, ale chce pracować jedynie na część etatu. Czy będzie to możliwe? Kto zajmie się obowiązkami sekretarki Kate przez te kilka miesięcy? Raczej trudno wyobrazić sobie, że księżna, będąc mamą trójki dzieci sama przejmie obowiązki asystentki. To oznacza tylko jedno - Kate musi znaleźć kolejną asystentkę, a to może nie być łatwe.

Czym zajmowała się osobista asystentka Kate?

Osobista sekretarka księżnej prowadziła kalendarz spotkań księżnej Cambridge, pomagała jej przy różnego rodzaju projektach oraz niejednokrotnie towarzyszyła podczas oficjalnych wyjść. Przez dwa lata wspólnej pracy kobiety zdążyły się bardzo polubić, dlatego ich rozstanie nie jest ostateczne, a sama Quinn nie wyklucza, że za jakiś czas wróci na stanowisko, jeśli będzie to możliwe.

East News

Księżna Kate może liczyć na wsparcie męża.

East News