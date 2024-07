1 z 7

Księżna Kate podczas wizyty w Butanie

Księżna Kate i książę William przebywają na oficjalnej wizycie w Indiach i Bhutanie. Dla książąt zaplanowano wiele interesujących atrakcji, m.in. wycieczkę safari, karmienie małych słoni i nosorożców butelką oraz... naukę strzelania z łuku. Od dawna wiadomo, że Księżna Kate jest bardzo wysportowaną osobą, wiec teoretycznie to zadanie powinno pójść jej gładko. Jednak nie do końca tak to wyglądało... Żona księcia Williama podeszła do wyzwania bardzo ambitnie, lecz najwyraźniej nie udało jej trafić strzałą do celu. Na szczęście nie przejęła się tym, a wręcz przeciwnie, bardzo ją to rozbawiło. Musicie zobaczyć te zdjęcia! Rzadko widujemy księżną Kate w tak naturalnym wydaniu. A szkoda!

Oczywiście naszą uwagę przykuł strój księżnej Kate! Wiadomo przecież, że Kate słynie ze swojego bardzo dobrego stylu. Tym razem Kate dostosowała się do tradycji indyjskiej i przydziała tradycyjne dla kobiet z Indii ubranie. Jak wam się podoba w takim wydaniu? :)

