1 z 6

Księżna Kate spodziewa się trzeciego dziecka?

Księżna Kate już wkrótce zostanie mamą trzeciego dziecka? Zaledwie wczoraj media obiegła informacja, że Kate Middleton i książę William spodziewają się trzeciego potomka. Wszystko za sprawą okładki zagranicznego magazynu o gwiazdach "Life & Style Weekly", na której pojawiła się taka informacja. Czy faktycznie jest prawdziwa? Na najnowszych zdjęciach księżna Kate wygląda wprawdzie na bardzo szczęśliwą oraz... bardzo szczupłą! Żona księcia Williama na audiencji dla młodzieży z Azji pojawiała się długiej, powłóczystej sukni z wyraźnie podkreśloną talią. Figura księżnej raczej nie wskazuje na to, by brytyjska rodzina królewska już wkrótce miała się powiększyć. A może to dopiero bardzo wczesny etap ciąży? Jak myślicie?

Zobacz też: Księżna Kate i książę William ROZWODZĄ SIĘ?! Podobno księżna Kate ma już dość...