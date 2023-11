Od kilku tygodni wszyscy podejrzewają, że księżna Kate jest w ciąży i spodziewa się czwartego dziecka. Dla wielu nie byłoby w tym nic dziwnego. Specjaliści, komentujący wydarzenia związane z brytyjską rodziną królewską, uważają bowiem, że Kate i książę William robią wszystko, by to ich dzieci miały największe szanse na królewski tron. Obecnie książę Harry jest dopiero 6. w kolejce do tronu, a jeśli księżna Kate urodzi czwarte dziecko, to brat Williama trafi na 7. pozycję! W związku z tym wszyscy uważnie przyglądają się księżnej, czy przypadkiem nie widać już ciążowych krągłości. Teraz Kate po raz pierwszy odniosła się do plotek!

Księżna Kate o czwartej ciąży

Ostatnio księżna Kate i książę William zjawili się w Keswick, aby wesprzeć lokalną społeczność i jej wyroby. Tam księżna zaskoczyła wszystkich, bo spożywała ser ze straganu, co większość uznała za znak, że nie spodziewa się dziecka. Tymczasem ona sama postanowiła skomentować medialne doniesienia dotyczące kolejnego dziecka.

Jak się okazuje, gdy księżna była w Irlandii, tam poznała 5-miesięcznego Jamesa Barrowa oraz jego tatę. Mężczyzna skorzystał z okazji i spytał Kate, czy planuje z Williamem jeszcze jedno dziecko. Odpowiedź księżnej nie pozostawia żadnych wątpliwości!

Myślę, że William byłby trochę zaniepokojony - odpowiedziała Kate.

Wygląda więc na to, że ona sama nie miałaby nic przeciwko czwartej ciąży, ale wizja ta niekoniecznie podoba się Williamowi. Czy to kiedyś stanie się kolejną przyczyną kryzysu w związku pary, jak myślicie?

Księżna Kate i książę William mają już troje dzieci

Zaledwie rok temu urodził się najmłodszy syn książęcej pary

