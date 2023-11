Księżna Kate naprawdę jest w ciąży?! To pierwsze zdanie, które przychodzi na myśl, gdy widzi się najnowsze zdjęcia księżnej i jej męża księcia Williama z przyjęcia w ambasadzie brytyjskiej w Pakistanie. Księżna Kate założyła sukienkę, która zdradziła wszystko i nic nie pozwoliła jej ukryć, choć przez kilka ostatnich dni żona Williama robiła wszystko, by nikt nie zauważył ciążowego brzuszka! Co więcej, lekkie krągłości to nie jest jedyny dowód, który potwierdza stan Kate. Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Księżna Kate jest w czwartej ciąży

Ostatnich kilka dni księżna Kate i książę William spędzili w Pakistanie. Choć wydaje się mało prawdopodobne by księżna wybrała się w tak daleką podróż, będąc we wczesnej ciąży, to jednak pojawiło się wiele sygnałów, które świadczą o tym, że faktycznie spodziewa się dziecka! Ostatnio księżna robiła wszystko, żeby zakrywać swój brzuch - najpierw robiła to torebką, potem bukietem kwiatów, a następnie nosiła luźne ubrania. Gdy jednak włożyła długą cekinową suknię, nic się nie ukryło! Uważni fani książęcej pary natychmiast zwrócili uwagę na lekkie krągłości w okolicy brzuszka Kate. Jakby tego wszystkiego było mało, tylko książę William raczył się alkoholem! Księżna Kate nie sięgnęła nawet po kieliszek, żeby stwarzać pozory.

Zobaczcie zdjęcia poniżej. Myślicie, że faktycznie księżna Kate i książę William spodziewają się czwartego dziecka? Według niektórych teorii spiskowych, Kate i William pragną mieć dużo dzieci, by... korona nigdy nie trafiła w ręce Harry'ego! Sadzicie, że to prawda?

Suknia delikatnie podkreśliła brzuszek księżnej Kate

East News

Tylko William wznosił toasty!

East News

Księżna Kate wybrała zieloną cekinową suknię

East News