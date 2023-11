3 z 5

Fryzjer Joey Wheeler obciął księżnej 17 cm włosów, które na prośbę Kate trafiły do organizacji Little Princess Trust, tworzącej darmowe i naturalne peruki dla dzieci i młodzieży do 24 lat, które utraciły swoje włosy z powodu leczenia raka i innych chorób.

