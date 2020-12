Księżna Kate narzeka na zachowanie swoich dzieci! Była zmuszona poprosić specjalistów o pomoc

Księżna Kate rzadko wypowiada się publicznie na temat swoich dzieci czy relacji z Williamem. Czasem robi jednak wyjątek i podczas spotkań dotyczących macierzyństwa zdradza, co aktualnie dzieje się u George’a, Charlotte czy Louisa. Niedawno uczestniczyła w konferencji dotyczącej wpływu dzieciństwa na późniejszy rozwój i poruszyła ważny temat. Okazuje się, że jej dzieci też czasem źle się zachowują, a ona sama ma z tym problem, dlatego zwróciła się o pomoc do eksperta! Które z dzieci Kate i Williama daje się we znaki rodzicom?

Księżna Kate narzeka na zachowanie swoich dzieci!

Księżna Kate i książę William od początku w wychowaniu swoich dzieci stawiali przede wszystkim na komunikację z nimi. Para nie chciała, aby ich dzieci były wychowywane jedynie przez nianię i zabierali je nawet w podróże dyplomatyczne. Teraz okazuje się, że księżna ma ze swoimi dziećmi takie same problemy jak inne mamy!

George, Charlotte i Louis są bardzo aktywnymi dziećmi i z trudem przychodzi im obecność na oficjalnych uroczystościach, które jak wiadomo do najciekawszych nie należą i zdarza się na nich przysypiać nawet najwytrwalszym. Niejednokrotnie na zdjęciach widać było płaczącego Louisa czy śmieszne miny George'a, które stroił z nudów.

Teraz okazuje się, że to nie jedyny problem Kate i Williama. Ich dzieci, tak jak inne zmagają się z napadami złości. Księżna zapytana podczas konferencji, jak radzi sobie w takich sytuacjach odpowiedziała szczerze, że sama w tej kwestii chętnie posłuchałaby ekspertów:

Tak, to wyjątkowo trudne. Sama też chciałbym zapytać ekspertów - wyznała żartobliwie Kate.

Księżna wyznała też, że jej dzieciństwo było mocno związane z aktywnym spędzaniem czasu i dba, aby jej dzieci też tego doświadczały. Czy zwróci się o pomoc do ekspertów? Wydaje się, że sama poradzi sobie z problemami, w końcu uchodzi za autorytet w sprawie wychowania dzieci!

Podczas publicznych wyjść Charlotte zazwyczaj zachowuje się bardzo grzecznie, ale zdarzają jej się drobne wyskoki, jak pokazywanie języka.

Nie tylko George chodzi do szkoły, niedawno dołączyła do niego również księżniczka Charlotte.