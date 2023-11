Księżna Kate zawsze zachwyca wyglądem i zadziwia dobrym humorem. Uśmiech niemal nie schodzi z jej twarzy, więc ciężko uwierzyć, że Kate zmaga się z wieloma problemami, zwłaszcza tymi rodzinnymi. Jakiś czas temu wiele mówiło się o tym, że Kate zmagała się ze zdradą księcia Williama, który miał romans z jej przyjaciółką Rose Hanbury. Teraz okazuje się, że księżna Kate trafiła na terapię. Przeczytajcie więcej poniżej.

O ile nikogo nie dziwiłby fakt, że po takich problemach małżeńskich księżna Kate skorzystała z pomocy terapeuty, o tyle jednak wizyta nie dotyczyła jej i Williama. Jak donosi bowiem serwis People.com, księżna Kate musiała uczestniczyć w terapii ze względu na swojego młodszego brata, Jamesa!

Już jakiś czas temu 32-letni James przyznał, że chorował na depresję. Teraz natomiast zdecydował się opowiedzieć o procesie leczenia i wychodzenia z choroby, a także o ogromnej roli, jaką odegrała w tym jego rodzina.

Nie mogłem spać, nie mogłem czytać książki, nie mogłem oglądać filmów i jeść - opowiedział James o swoim stanie i przyznał, że nie mógł dojść do porozumienia ze swoją rodziną. - Prawda jest taka, że bez względu na doświadczenia, jakie się ma, z rodziną najtrudniej się rozmawia. Do tego inaczej komunikujesz się z rodziną niż z przyjaciółmi. Jestem najmłodszy w rodzinie, więc to normalne - dodał.