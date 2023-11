Księżna Kate jest w czwartej ciąży? O tym, że żona Williama spodziewa się kolejnego dziecka mówi się od tygodni. Brytyjskie media informowały, że Kate jest w czwartej ciąży, a o tym fakcie Pałac Buckingham poinformuje już za kilka miesięcy. Ponoć ta ciąża była zaskoczeniem zarówno dla Kate, jak i jej męża, o którym magazyn "Star" napisał: "William jest w panice".

Księżna Kate w czwartej ciąży?

Żona księcia Williama nigdy nie ukrywała, że marzy o wielkiej rodzinie i ma olbrzymią słabość do dzieci. I choć Kate ciężko było przejść przez wszystkie trzy ciąże, ponieważ doświadczała porannych mdłości, nie bała się myśli o kolejnym dziecku. Pod koniec ubiegłego roku po kilku miesiącach urlopu macierzyńskiego, wróciła do obowiązków członka rodziny królewskiej. Pojawiła się na kilku wydarzeniach w towarzystwie Meghan Markle m.in. na przyjęciu z okazji 50. rocznicy nadania Karolowi tytułu księcia Walii czy podczas świątecznego spotkania. Odwiedziła też kilka londyńskich szkół oraz fundacji, która są bliskie jej i Williamowi. W ostatni weekend wraz z mężem świętowała Dzień św. Patryka. Z tej okazji pojawiła się na paradzie w Londynie, podczas której wypiła nawet piwo! To chyba najlepszy dowód na to, że Kate nie spodziewa się kolejnego dziecka!

Książę William i księżna Kate świętują Dzień św. Patryka

East News

Kate była w wyśmienitym nastroju i chętnie próbowała ciemnego piwa

East News

