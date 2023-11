Co jakiś czas w mediach pojawia się informacja, że księżna Kate spodziewa się czwartego dziecka. Od kilku tygodni jest to numer jeden wszystkich brytyjskich gazet. Zaczęło się od małej Charlotte, która rzekomo miała zdradzić w przedszkolu, że jej mama jest w ciąży. Teraz z kolei jeden z brytyjskich tabloidów zdobył nowy "dowód" na to, że księżna Kate niebawem urodzi czwarte dziecko. O co chodzi? Zobaczcie sami!

Reklama

Księżna Kate jest w czwartej ciąży?

Choć księżna Kate może się pochwalić idealną sylwetką, niektórzy dopatrują się u niej pierwszych oznak ciąży. I nie chodzi tu o jej figurę, ale o... włosy! "The Sun" zauważył, że żona księcia Williama niedawno zmieniła fryzurę. Tym razem księżna Kate postawiła na jasne refleksy, które rozświetliły jej twarz. Żona Williama wygląda teraz bardzo świeżo i kobieco.

Jaki ma to związek z rzekomą ciążą? Według wspomnianego tabloidu księżna Kate za każdym razem, gdy spodziewa się dziecka, odświeża fryzurę. Tak też ma niby być i tym razem. Wystarczy spojrzeć na zestawienia jej fryzur, które pojawiły się właśnie w internecie.

Myślicie, że księżna Kate naprawdę jest w czwartej ciąży? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Księżna Kate faktycznie zmieniła nieco swoją fryzurę. Czy ma to związek z jej błogosławionym stanem?

East News

Księżna Kate urodziła swojego najmłodszego syna w kwietniu 2018 roku. Czy faktycznie myśli już o kolejnym dziecku?

East News