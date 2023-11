W poniedziałkowy wieczór w Wielkiej Brytanii rodzina królewska świętuje obchody Wspólnoty Narodów. Na tym wydarzeniu oczywiście nie mogło zabraknąć królowej Elżbiety II, która jest uważana za Głowę Wspólnoty Narodów. Pojawili się także oczywiście książę William i książę Harry wraz z żonami, które zwracały uwagę wszystkich, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach o konflikcie między nimi.

Trzeba jednak przyznać, że fotografie z obchodów Wspólnoty Narodów dają do myślenia i z pewnością nie uciszą plotek o księżnej Kate i Meghan Markle. Obie unikały się bowiem jak ognia, nie pozowały razem do zdjęć. Ale to nie wszystko!

Szczęśliwa księżna Kate i przerażona Meghan Markle

Księżna Kate i Meghan Markle na obchodach zachwycały wyglądem. Księżna Kate postawiła na czerwony total look - miała na sobie dwurzędowy płaszcz oraz toczek w odcieniu intensywnej czerwieni. Meghan postawiła za to na odcienie bieli i złota. Sukienka do kolan w modny wzór łańcuchów podkreślała wielki ciążowy brzuszek księżnej.

Jednak nie tylko stylizacje Kate i Meghan zwracały uwagę, ale przede wszystkim ich miny i mowa ciała. Księżnej Kate tak szczęśliwej już dawno nie widzieliśmy. Była roześmiana i wyglądała na bardzo szczęśliwą. Tymczasem Meghan Markle sprawiała wrażenie... przerażonej! Zlękniony wzrok, niepewny uśmiech, a do tego kurczowe trzymanie się dłoni Harry'ego świadczą o tym, że Meghan nie czuła się komfortowo. Sprawiała wrażenie, jakby chciała ukryć się za swoim mężem!

Niestety, te zdjęcia tylko podgrzewają atmosferę wokół księżnej Kate i Meghan Markle. Wygląda na to, że obie księżne naprawdę za sobą nie przepadają.

Księżna Kate była w doskonałym nastroju

East News

Meghan Markle wyglądała na przestraszoną!

East News

