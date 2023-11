Księżna Kate i książę William zawsze podkreślali, że chcą, aby ich dzieci miały normalne dzieciństwo. Teraz na dowód tego zabrali je do pobliskiego pubu na... tani obiad. Niedawno to samo zrobiła Meghan i Harry. Zabrali ze sobą nawet Archiego! Czyżby rodzina królewska starała się pokazać, że potrafią żyć jak typowi Brytyjczycy?

Jak donoszą brytyjskie media w weekend Kate i William wybrali się rodzinnie do pubu w Bucklebury w Berkshire. Rodzina królewska spędziła miłe popołudnie w swoim towarzystwie. Zjedli obiad, a potem dzieci miały okazję pobawić się w ogrodzie przy lokalu. Dzieci zachowywały się bardzo dobrze i były naprawdę grzeczne - jak informuje "The Mirror". Okazuje się, że wszyscy doskonale się bawili, co potwierdza właściciel lokalu:

Kiedy George jest tutaj, zakłada swój "kamuflaż" - wszyscy mają udawać, że go nie widzą. Charlotte jest urocza, uwielbia się bawić w ogrodzie z córką mojej partnerki. Raz gościliśmy całą holenderską grupę i nikt z nich się nie zorientował, kim są, bo zawsze zachowują się tak zwyczajnie - zdradza właściciel pubu w "The Mirror".

Oczywiście na Instagramie lokalu nie ma nawet śladu po obecności członków rodziny królewskiej w tym miejscu. To dlatego Kate i William tak je lubią, są tam zupełnie anonimowi, nawet nikt nie prosi ich o wspólne zdjęcie. Mogą zjeść posiłek jak normalna rodzina.

Myślę, że lubią tu przychodzić, bo ludzie nie zwracają tu na nich uwagi. Nikt do nich nie podchodzi, nikt nie prosi ich o selfie - dodaje właściciel lokalu, Andre Claassen.

Jak donosi magazyn to ulubiony lokal książęcej pary, a dla George'a, Charlotte i Louisa odskocznia od ustalonego, pałacowego rytmu dnia. Tylko spójrzcie na ten lokal!

