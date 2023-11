Kilka miesięcy temu głośno było o kryzysie pomiędzy księżną Kate a księciem Williamem. Wtedy wyszło na jaw bowiem, że książę William miał romans z przyjaciółką Kate, Rose Hanbury! Książęca para nie komentowała tych doniesień, robiła dobrą minę do złej gry i udawała, że nic się nie stało, a w mediach aż huczało od plotek! Wszyscy zwrócili uwagę na fakt, że Rose nie bywa już z mężem na spotkaniach z brytyjską rodziną królewską, co kiedyś było codziennością. Mogło się wydawać, że małżeństwo Kate i Williama nie przetrwa tak dużego ciosu, ale nic bardziej mylnego, o czym świadczą najnowsze zdjęcia pary i pewien gest, który wykonała Kate w stosunku do męża!

Reklama

Księżna Kate i książę William pokonali kryzys?

Relacje Kate i Williama mogą wydawać się nico chłodne z racji tego, że para nigdy nie okazuje sobie czułości publicznie w przeciwieństwie do Meghan Markle i księcia Harry'ego. Ci drudzy nieustannie trzymają się za ręce, przytulają się, a nawet całują publicznie! Kate i William nigdy by sobie na coś takiego nie pozwolili z racji królewskiego protokołu. Ostatnio jednak księżna Kate wykonała intymny gest w stosunku do męża, na co wszyscy zwrócili uwagę! Sami zobaczcie:

Podczas ostatniego spotkania w Londynie z Aga Khanem księżna Kate pogładziła księcia Williama po ramieniu! Dla wszystkich był to znak, że książęca para pokonała kryzys i znów jest ze sobą szczęśliwa. Komentarza nie mógł sobie również odmówić ekspert od mowy ciała, Robin Kermode.

Królowa rzadko publicznie trzyma męża za rękę i w ten sposób ustanowiła niepisany precedens dla innych członków rodziny królewskiej. Oczywiste jest, że William i Kate są emocjonalnie blisko, jednak wydaje się, że nie odczuwają potrzeby udowodniania swojej miłości – szczególnie na oficjalnych spotkaniach. Zdają się być silną i niezależną parą - powiedział w rozmowie z Express.co.uk.

Spodziewaliście się takiego gestu po Kate?

Księżna Kate i książę William rzadko okazują sobie czułości

East News

Książęca para zazwyczaj jest bardzo chłodna w stosunku do siebie

East News