Do tej pory członkowie rodziny królewskiej nie udzielali się w serwisach społecznościowych. Nikt nie mógł mieć prywatnego profilu z osobistymi zdjęciami na Instagrami czy fanpage'a na Facebooku. Jakby tego było mało, Meghan Markle, która wcześniej robiła karierę jako aktorka i nie tylko posiadała swoje profili społecznościowe, to jeszcze na dodatek miała bloga, zostając żoną księcia Harry'ego, musiała wszystko skasować. Co jednak ciekawe, ostatnio Meghan zaczęła dodawać posty na oficjalnym profilu swoim i męża, a teraz księżna Kate poszła w jej ślady! Po raz pierwszy księżna dodała post na Instagramie i poruszyła ważny temat. Zobaczcie poniżej, co napisała.

Księżna Kate dodała swój pierwszy post na Instagramie

Ostatni tydzień księżna Kate i książę William spędzili w Pakistanie, gdzie brali udział w wielu spotkaniach, co było relacjonowane w ich mediach społecznościowych. Na co dzień publikowaniem postu zajmują się osoby zatrudnione do obsługi social mediów, ale tym razem księżna Kate sama postanowiła napisał swój pierwszy w życiu post! Zrobiła to w szczytnej sprawie.

Księżna Kate i książę William odwiedzili jeden z pakistańskich domów dziecka (SOS Village), gdzie mieszka 150 dzieci. To miejsce wyjątkowo poruszyło księżną, bo właśnie o tej wizycie zdecydowała się napisać na Instagramie. Kate dodała zdjęcie Williama z dziećmi i napisała:

Społeczność w tej wiosce zbudowana jest wokół rodziny - najlepszej, jaką można sobie wyobrazić, gdzie wszyscy razem otaczają dzieci miłością i opieką. Dzieci, które przeżyły traumatyczne sytuacje, spotykają się tutaj z dobrocią, są w stanie zbudować relacje, których tak bardzo potrzebują, żeby wzrastać - napisała księżna Kate.

Księżna podpisała swój post jedynie imieniem - Catherine. Myślicie, że teraz częściej zacznie dodawać posty?

Księżna Kate i książę William spędzili ostatnio czas w Pakistanie

Księżna Kate zacznie prowadzić profil na Instagramie?

