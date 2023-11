Księżna Kate była prześladowana w szkole! Okazuje się, że żona Williama ma za sobą ciężkie doświadczenia. Kate jako nastolatka chodziła do szkoły Downe House, do której zapisali ją jej rodzice. Do tej prestiżowej szkoły, w której czesne wynosiło dwadzieścia dwa tysiące funtów rocznie, chodziło wiele sław. Szkoła była przeznaczona wyłącznie dla dziewcząt. Dotychczas lubiana przez rówieśników Kate nie spodziewała się, że w tej prestiżowej szkole spotka ją wiele przykrości. Okazało się, że miła i skromna Kate Middleton została ofiarą klasową. Dlaczego? Kate dobrze się uczyła, brała udział w zawodach sportowych, ale po lekcjach wracała do domu, nie interesowała się jeszcze chłopcami, nie imprezowała jak jej rówieśniczki. To właśnie z tego powodu była prześladowana!

Reklama

To była świetna szkoła, ale trzeba było umieć walczyć o swoje. Kate została klasową ofiarą - mówi jedna z uczennic Downe House w książce "Kate. Księżna Cambridge".

Zobacz także: Kate i Meghan pobiły się!? W sieci krąży zdjęcie z ich bójki. O co chodzi?