We wtorek swoją premierę miała książka "Ukochany z piekła rodem" Aleksandra Rogozińskiego. Jedną z bohaterek kryminału, w którym popularna autorka romansów podczas wakacji w Zakopanem poznaje przystojnego fotografa, jest "kapryśna polska diwa" Klaudia Hutniak.

Opis bohaterki przywołuje nam na myśl jedną z polskich wokalistek. Sam autor mówi w wywiadach, że wszystkie wymyślone przez niego postaci zostały zainspirowane żyjącymi osobami. Pojawia się pytanie, kogo miał na myśli w tym przypadku.

Nieco przebrzmiała gwiazda polskiej estrady, uważająca samą siebie za najważniejszą piosenkarkę w historii galaktyki

Dodę? Edytę Górniak? Beatę Kozidrak? Justynę Steczkowską? A może kogoś zupełnie innego? Zagłosujcie w naszym sondażu i wybierzcie tę gwiazdę, która najlepiej pasuje do powyższego opisu. Na pewno po przeczytaniu książki odpowiedź na pytanie będzie jeszcze łatwiejsza. "Ukochany z piekła rodem" możecie kupić np. tutaj.

Ponadto dzisiaj macie okazję zapytać Alka Rogozińskiego o to, kto zainspirował go do stworzenia postaci Klaudii Hutniak. Wystarczy, że przyjdziecie na spotkanie do warszawskiego centrum handlowego Arkadia, które rozpocznie się w salonie Empik o godz. 18.00.

