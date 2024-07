Anna Lewandowska w pełni korzysta ze swoich pięciu minut. Co więcej - ambitna medalistka karate robi wszystko, aby jej błyskotliwa kariera nie była tylko krótkim epizodem. W ciągu ostatnich miesięcy podpisała kilka dużych kontraktów reklamowych, a jej blog wyrasta na jeden z najpopularniejszych o tematyce lifestyle'owej. Zdarzają się jednak i krytycy jej działalności. Przypomnijmy: Dieta Lewandowskiej nie dla wszystkich. Trenerka zapomniała o jednym szczególe

To jednak nie koniec. Jakiś czas temu Anna zapowiedziała, że jesienią powinna ukazać się jej pierwsza książka. Lewandowska nie poszła jednak w ślady innych celebrytek i postanowiła napisać ją zupełnie sama. Trenerka pochwaliła się na Facebooku pierwszym fragmentem, na którym nanosiła jeszcze ostatnie poprawki. O czym przeczytamy w książce Lewandowskiej? Wszystko wskazuje na to, że będzie to zbiór porad dotyczących zdrowego żywienia i motywacji do zmiany swojego stylu życia.

