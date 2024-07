Anna Lewandowska z pewnością ma teraz sporo powodów do zadowolenia. Z każdym dniem jej popularnośc jest coraz większa, zgłaszają się do niej kolejni reklamodawcy z propozycjami zawodowymi, a jej blog notuje rekordowe ilości wejść. Jeśli tak dalej pójdzie, to już niedługo będziemy mieli do czynienia z gwiazdą wielkiego formatu, rozchwytywaną przez kolejne agencje marketingowe. Przypomnijmy: Lewandowska jest już rozpoznawana nie tylko w Polsce

Na swoim blogu Anna radzi swoim czytelniczkom jak mogą uzyskać świetną sylwetkę przy zastosowaniu odpowiedniej diety. Z pewnością ogromnym ułatwieniem jest to, że podaje gotowe przepisy z których można skorzystać i przyrządzić dania u siebie w domu. Lewandowska podając takie "gotowce" zapomniała chyba o jednym szczególe - produkty, których używa do gotowania są nie tylko trudno dostępne, ale przede wszystkim bardzo drogie.

Dwutygodnik "Show" postanowił sprawdzić, ile dokładnie kosztuje przyrządzenie takiego dania w warunkach domowych i jak bardzo obciąży portfel czytelniczki Anny. Przykładowe śniadanie, które proponuje trenerka ma nam dodać energii, a więc w jego skład wchodzą: nasiona chia, jagody goi i owoce morwy białej - tylko ich koszt to około 40 złotych. Biorąc pod uwagę całodzienny koszt wyżywienia tylko jednej osoby, należy liczyć się z wydatkiem około 161 złotych na dzień. Jak więc łatwo policzyć, w ciągu miesiąca będzie to około 5 tysięcy złotych.

Lewandowska już kilka razy powiedziała, że żyje jej się z Robertem jak w bajce. Szkoda, że nie wzięła pod uwagę tego, że większość Polek nie może tego o sobie powiedzieć.

