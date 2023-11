Śmierć księżnej Diany wstrząsnęła całym światem. 31 sierpnia 1997 roku uwielbiana przez Brytyjczyków matka księcia Williama i księcia Harry'ego zginęła w tragicznym wypadku samochodowym do którego doszło w Paryżu. Od tamtych wydarzeń minęło już ponad 20 lat. W tym czasie synowie księżnej Diany dorośli i założyli rodziny. Jakiś czas temu w dokumentalnym filmie: „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” William i Harry zdradzili, jak wyglądała ich ostatnia rozmowa z mamą.

Harry i ja, chcieliśmy pożegnać się z nią wyjątkowo szybko, coś w rodzaju: do zobaczenia później. Oczywiście, gdybym wtedy wiedział, co się wydarzy, nie byłbym tak zblazowany i zachowałbym się inaczej. Ta rozmowa telefoniczna wciąż siedzi mi w głowie, jest ciężarem- mówił William.

Teraz, podczas oficjalnej uroczystości książę William po raz pierwszy zdradził, jak się czuł po śmierci swojej ukochanej mamy.

Poruszająca przemowa księcia Williama

Książę William pojawił się ostatnio na oficjalnych uroczystościach w Nowej Zelandii, gdzie w marcu doszło do ataku terrorystycznego. Podczas wizyty w meczecie w Christchurch wygłosił poruszającą przemowę, w której nawiązał do śmierci księżnej Diany.

15 marca w tym pokoju wydarzyła się tragedia. Terrorysta usiłował zasiać podział i nienawiść w miejscu, w którym gości wspólnota i bezinteresowność. Myślał, że może zmienić to miejsce. Jestem tu, by udowodnić światu, że mu się to nie udało- zaczął swoje przemówienie.

W pewnym momencie książę William nawiązał do swojego dramatu po śmierci księżnej Diany.

Miałem powody do tego, aby zastanawiać się nad żalem, nagłym bólem i stratą w moim życiu. Z bliska widziałem smutek w innych chwilach tragedii, tak jak dzisiaj. Zdałem sobie sprawę z tego, że oczywiście żałoba zmienia twoje spojrzenie na życie. Nigdy nie zapominasz o szoku, smutku i bólu. Ale nie wierzę, że smutek zmienia to, kim jesteś. Smutek, jeżeli na to pozwolisz, ujawni, kim jesteś. Może ujawnić głębie, której nie znałeś- mówił książę William.

Podczas wizyty w Nowej Zelandii książę William spotkał się z osobami, które ocalału z zamachu w Christchurch.

Książę William wygłosił poruszającą przemowę.

Książę nawiązał do śmierci swojej mamy.

