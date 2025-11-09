W kwietniu 1991 roku księżna Diana odwiedziła Rio de Janeiro w towarzystwie ówczesnego męża, księcia Karola. Celem oficjalnej wizyty było promowanie współpracy środowiskowej i handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Brazylią. Diana, znana z zaangażowania w działalność charytatywną, odwiedziła wówczas liczne fundacje i szpitale. Podczas tej podróży została sfotografowana pod posągiem Chrystusa Odkupiciela na górze Corcovado. To zdjęcie zyskało status kultowego i stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów „królowej ludzkich serc”. Księżna zatrzymała się w hotelu Copacabana Palace na słynnej plaży Copacabana. Jej obecność w Rio odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie.

Tragiczna śmierć księżnej Diany w tunelu Alma

31 sierpnia 1997 roku świat obiegła tragiczna wiadomość – księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu. Wraz z partnerem, producentem filmowym Dodiem Al-Fayedem, próbowała uciec przed natrętnymi paparazzi. Samochód, którym jechali, uderzył w 13. filar tunelu. Diana została przetransportowana do szpitala, gdzie przez trzy godziny walczono o jej życie. Niestety, odniesione obrażenia były zbyt poważne i księżna zmarła. W toku śledztwa ujawniono, że nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa, a kierowca był pod wpływem alkoholu.

Jej śmierć wstrząsnęła całym światem. Miliony ludzi opłakiwały ją jako symbol dobra, ciepła i empatii. Pomimo rozpadu małżeństwa z księciem Karolem, Diana pozostawała jedną z najjaśniejszych postaci brytyjskiej monarchii.

Książę William odwiedza Brazylię po niemal 40 latach

W listopadzie 2025 roku niemal 40 lat po wizycie księżnej Diany w Rio de Janeiro jej najstarszy syn – książę William – udał się do stolicy Brazylii. Jego podróż miała wyjątkowo osobisty charakter. Przyszły monarcha przybył do miejsca, które jego matka odwiedziła podczas oficjalnej wizyty w 1991 roku.

William w towarzystwie ochrony udał się na górę Corcovado, gdzie stoi monumentalny posąg Chrystusa Odkupiciela – dokładnie ten sam, przy którym sfotografowano kiedyś jego matkę. To właśnie tam postanowił wykonać emocjonalny gest, który poruszył miliony serc.

Książę William stanął dokładnie w tym samym miejscu, w którym niemal cztery dekady wcześniej fotografowano jego matkę. Odtworzył słynne zdjęcie, oddając tym samym hołd księżnej Dianie – kobiecie, która mimo trudnych relacji z rodziną królewską na zawsze zapisała się w pamięci społeczeństwa. Gest Williama nie był przypadkowy. Był to symboliczny akt pamięci i miłości do matki, która straciła życie w dramatycznych okolicznościach.

