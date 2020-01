Książę William otrzymał nowy tytuł! Przejął obowiązki Harry'ego? 

Królowa Elżbieta nadała nowy tytuł księciu Williamowi. Czy ma to związek z "Megxitem"? Kiedy książę Harry i Meghan Markle ogłosili, że odchodzą z rodziny królewskiej, Elżbieta II była zmuszona do zwołania spotkania kryzysowego, podczas którego omówione zostały szczegóły tej decyzji. Królowa musiała zdecydować, co dalej z obowiązkami pełnionymi przez jej młodszego wnuka. W oficjalnym oświadczeniu, monarchini przekazała, że proces ograniczania obowiązków księcia Sussex jest skomplikowany.

Pałac Kensington, poinformował, że książę William uzyskał od królowej nowy tytuł. Czy to oznacza, że przejął obowiązki po młodszym bracie?

Pałac Kensington wydał oświadczenie, w którym informuje, że Elżbieta II nadała księciu Williamowi nowy tytuł. Tym samym starszy wnuk królowej stał się Lordem i Wysokim Komisarzem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła w Szkocji.

Funkcja księcia Williama będzie trwała przez 12 miesięcy. W tym czasie będzie odpowiadał za relacje państwa z Kościołem, wypełniając ceremonialne obowiązki i pojawiając się z oficjalnymi wizytami, relacjonując następnie wszystko królowej.

W przeszłości tę funkcję pełniły wszystkie dzieci królowej (książę Karol, księżna Anna dwukrotnie, książę Andrzej i książę Edward). Książę William po raz pierwszy otrzymał ten honor.

