Książę William w Brazylii: gest, którego nikt się nie spodziewał

We wtorek, 4 listopada książę William rozpoczął oficjalną wizytę w Brazylii. Już od pierwszego dnia następca tronu wykazywał się otwartością i empatią. Na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro wziął udział w meczu siatkówki plażowej, grając z brazylijską olimpijką Caroliną Solberg oraz lokalnymi mieszkańcami. Przed rozpoczęciem gry William zdjął buty, skarpetki i zegarek, co zostało odebrane jako oznaka bliskości z ludźmi i naturalności.

Książę odwiedził także brazylijskie służby ratownicze oraz uczestniczył w spotkaniach poświęconych edukacji młodzieży. To dopiero początek intensywnego programu jego wizyty, ale już pierwsze gesty spotkały się z gorącym przyjęciem mieszkańców.

Książę William nagle podniósł niemowlę. Gest poruszył cały kraj

Jednym z najbardziej poruszających momentów wizyty księcia Williama w Brazylii było spotkanie na wyspie Paqueta – malowniczym zakątku położonym zaledwie 50 minut promem od Rio de Janeiro. Tam, podczas spaceru wśród lokalnych mieszkańców, książę William niespodziewanie wyciągnął ręce i podniósł 10-miesięcznego chłopca o imieniu Joaquim.

Nikt go o to nie prosił. William po prostu sięgnął po dziecko, a jego babcia z radością przekazała wnuka w ręce przyszłego króla. „Nie wolno go upuścić”, zażartował William do rodziny malucha. Gest ten zaskoczył wszystkich obecnych i natychmiast rozszedł się w mediach oraz internecie.

Andre Luis Junior, lokalny nauczyciel i kuzyn Joaquima, w rozmowie z magazynem „People” ujawnił, że książę zrobił to instynktownie, być może dlatego, że sam ma trójkę dzieci.

Nikt go nie prosił. Po prostu go podniósł! Prawdopodobnie dlatego, że ma trójkę dzieci. On kocha dzieci przekazał pedagog.

Wizyta księcia Williama na wyspie Paqueta była dla lokalnej społeczności ogromnym wydarzeniem. Władze wyspy, na której mieszka około 5 tysięcy osób, ogłosiły 4 listopada „Dniem Księcia”. Dzieci w lokalnych szkołach dostały dzień wolny, aby móc osobiście przywitać gościa z Wielkiej Brytanii.

To z pewnością ociepli wizerunek przyszłego króla po ostatnich doniesieniach, według których książę William miał grozić kuzynkom. Podobno następca tronu miał już dość zamieszania wywołanego przez skandaliczne zachowania księcia Andrzeja.

Książę William w Brazylii: gest, którego nikt się nie spodziewał Chris Jackson/Press Association/East News

Król Karol III odebrał tytuł szlachecki Andrzejowi

Decyzja o odebraniu tytułów księciu Andrzejowi zapadła w Wielkiej Brytanii i została ogłoszona oficjalnym komunikatem Pałacu Buckingham. Choć komunikat nie wskazywał bezpośrednio powodów, tło tej decyzji jest ściśle związane z kontrowersjami wokół osoby księcia Andrzeja i jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Sam król Karol III zdecydował się na tak radykalny krok, odcinając brata od wszelkich królewskich przywilejów i funkcji.

Decyzja króla Karola III nie tylko zmienia życie księcia Andrzeja, ale także wpływa na obraz całej rodziny królewskiej. Utrata tytułów przez brata monarchy to bezprecedensowy ruch w historii współczesnej brytyjskiej monarchii. Oficjalne źródła wskazują, że Andrew musi również opuścić Royal Lodge – swoją dotychczasową rezydencję położoną na terenie posiadłości Windsor Castle.

