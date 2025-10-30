Książę William miał grozić kuzynkom? Pałac zabiera głos

Według medialnych doniesień, książę William miał spotkać się ze swoimi kuzynkami – księżniczką Beatrycze i księżniczką Eugenią – i postawić im dramatyczne ultimatum. Jak twierdzi dziennikarka Emily Maitlis w podcaście „The News Agents”, William miał powiedzieć, że jeśli ich ojciec, książę Andrzej, nie opuści 30-pokojowej rezydencji Royal Lodge, tytuły arystokratyczne córek księcia zostaną „ponownie rozpatrzone”.

„Padły słowa, że jeśli książę Andrzej nie opuści Royal Lodge, tytuły jego córek zostaną ponownie rozpatrzone. Na siostry wywierano presję, by nakłoniły ojca do przeprowadzki”, powiedziała Maitlis.

Te informacje wywołały burzę w brytyjskich mediach i rozpętały lawinę spekulacji na temat pogłębiającego się konfliktu w rodzinie królewskiej. Główne pytanie: czy książę William rzeczywiście mógł grozić odebraniem tytułów Beatrycze i Eugenii?

Pałac Kensington dementuje plotki o księciu Williamie

W obliczu medialnego zamieszania, Pałac Kensington wydał oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza doniesieniom. Rzecznik księcia Williama zaznaczył, że „nie doszło do żadnego spotkania księcia Walii z księżniczkami”.

W oświadczeniu podkreślono również, że książę William nie ma konstytucyjnego prawa do odbierania tytułów arystokratycznych. Taką decyzję może podjąć jedynie panujący monarcha – król Karol III. Oznacza to, że rzekome groźby nie mają mocy prawnej.

Nie doszło do żadnego spotkania księcia Walii z księżniczkami Beatrycze i Eugenią. Nie jest też zgodne z prawem twierdzenie, że książę William mógłby pozbawić kogokolwiek tytułów. Konstytucyjnie nie ma takiej mocy przekazał rzecznik księcia Williama na łamach „The Mirror”.

Książę Andrzej sprawia coraz większe problemy royalsom

Tłem całego zamieszania jest spór wokół Royal Lodge – ogromnej, 30-pokojowej rezydencji należącej do majątku Korony. Książę Andrzej od lat zamieszkuje tę posiadłość, mimo że został odsunięty od obowiązków królewskich po skandalu związanym z Jeffreyem Epsteinem.

Chociaż Andrzej ma podpisaną umowę najmu obowiązującą aż do 2078 roku, presja ze strony społeczeństwa oraz Pałacu rośnie. Sondaże opinii publicznej w Wielkiej Brytanii wskazują, że większość obywateli uważa, iż skompromitowany brat króla Karola III nie powinien dłużej mieszkać w tak prestiżowym miejscu.

Według mediów, książę Andrzej rozważa przeprowadzkę do Frogmore Cottage – dawnego domu księcia Harry’ego i Meghan Markle. Z kolei jego była żona, Sarah Ferguson, która nadal z nim mieszka, ma upatrzone inne miejsce – Adelaide Cottage.

Warto przypomnieć, że niedawno król Karol III został publicznie zaatakowany przez kontrowersje wokół brata.

Emily Maitlis ujawnia kulisy w podcaście „The News Agents”. To ona przeprowadziła słynny wywiad z Andrzejem

To właśnie Emily Maitlis, znana brytyjska dziennikarka, po raz pierwszy ujawniła kontrowersyjne informacje na temat domniemanego spotkania księcia Williama z jego kuzynkami. W swoim podcaście „The News Agents” opisała rozmowę, która rzekomo miała miejsce, oraz naciski, jakie miały zostać wywarte na Beatrycze i Eugenię.

Maitlis, która wcześniej przeprowadziła słynny wywiad z księciem Andrzejem, znana jest z dostępu do zakulisowych informacji z Pałacu. Jej najnowsze słowa podgrzały atmosferę wokół Windsorów i wywołały kolejną falę kontrowersji.

