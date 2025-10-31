Król Karol III podjął radykalne kroki wobec swojego brata Andrzeja. Pałac Buckingham potwierdził, że rozpoczęto formalny proces odebrania tytułu księcia Yorku. Od teraz Andrzej będzie znany jako Andrzej Mountbatten-Windsor.

Oprócz utraty tytułu, Andrzej został zobowiązany do opuszczenia swojej rezydencji — Royal Lodge w Windsorze, gdzie mieszkał przez ostatnie dwie dekady. Dotychczasowa umowa najmu zapewniała mu ochronę prawną, jednak teraz doręczono mu formalne zawiadomienie o rezygnacji z umowy i konieczności przeprowadzki do prywatnego lokum. Pałac podkreślił, że decyzje te są nieodwołalne, mimo że Andrzej nadal zaprzecza oskarżeniom kierowanym przeciwko niemu.

Sarah Ferguson traci dom i tytuł księżnej Yorku

Sarah Ferguson, była żona Andrzeja, także nie uniknie konsekwencji. 66-letnia matka dwóch córek księcia musi opuścić Royal Lodge, gdzie przez lata mieszkała razem z byłym mężem, mimo rozwodu w 1996 roku. Choć utrzymywali bliskie relacje i dzielili wspólną przestrzeń, decyzja króla Karola III nie pozostawia miejsca na wyjątki.

Do tej pory Ferguson zachowała tytuł księżnej Yorku, jednak w związku z pozbawieniem Andrzeja tytułu, również ona została zmuszona do rezygnacji z tego statusu. Powróciła do swojego panieńskiego nazwiska — Ferguson. Jej pozycja w rodzinie królewskiej została symbolicznie i praktycznie osłabiona.

Eugenia i Beatrycze utrzymają książęce tytuły

W przeciwieństwie do rodziców, księżniczka Eugenia i księżniczka Beatrycze zachowają swoje książęce tytuły. Dzieje się tak na mocy listów patentowych z 1917 roku, które zapewniają dzieciom synów monarchy prawo do noszenia tytułów HRH (Jego/Jej Królewska Wysokość) oraz książąt i księżniczek.

Decyzja o zachowaniu tytułów przez Eugenie i Beatrycze jest jednym z nielicznych elementów ciągłości w tej burzliwej transformacji pozycji rodziny Andrzeja w monarchii. Obie księżniczki są córkami syna królowej Elżbiety II, co zgodnie z tradycją zapewnia im zachowanie statusu.

Skandal Epsteina nadal cieniem na rodzinie królewskiej

Jednym z kluczowych czynników, które doprowadziły do pozbawienia Andrzeja tytułu i przymusowej wyprowadzki, jest jego związek ze skandalem Jeffrey’a Epsteina. Amerykański finansista został skazany za przestępstwa seksualne, a bliska relacja Andrzeja z nim od lat obciążała wizerunek rodziny królewskiej.

Za życia królowej Elżbiety II problem ten był przez monarchię omijany, jednak nowe pokolenie royalsów, z królem Karolem III oraz księciem Williamem na czele, postanowiło przeciąć tę sprawę. Decyzja o odebraniu tytułów i usunięciu z rezydencji pokazuje, że brytyjska monarchia zmienia kurs i nie zamierza tolerować dawnych nadużyć.

Sarah Ferguson została zwolniona z pracy

W związku z koniecznością opuszczenia Royal Lodge, Sarah Ferguson sprzedała niedawno swoją nieruchomość w Belgravii — jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Londynu. Jak informuje dziennik „Mirror”, dom został sprzedany za 4,25 mln funtów, co daje równowartość około 20 mln zł.

Środki ze sprzedaży mają pomóc Ferguson oraz Andrzejowi w rozpoczęciu nowego życia poza granicami Wielkiej Brytanii. Choć plany tej byłej pary nie zostały jeszcze ujawnione, media spekulują o ich możliwym wyjeździe za granicę.

Jeszcze niedawno Sarah Ferguson była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych twarzy brytyjskiej telewizji. Jej występy przyciągały przed ekrany setki tysięcy widzów, a szerokie spektrum tematów – od bieżącej polityki po show-biznesowe plotki – sprawiało, że cieszyła się opinią gwiazdy o szerokich horyzontach. Jednak jej medialna kariera runęła, gdy światło dzienne ujrzały kontrowersyjne szczegóły jej relacji z Jeffreyem Epsteinem, finansistą skazanym za przestępstwa seksualne.

Była koleżanka Ferguson z planu, Jane Moore, otwarcie potępiła jej postawę, zarzucając jej zdradę ofiar Epsteina oraz motywację wynikającą z „tchórzliwej chciwości”. Punktem zwrotnym w sprawie stał się e-mail, w którym Sarah Ferguson przepraszała Epsteina za publiczne zerwanie kontaktu po jego skazaniu w 2008 roku, określając go jako „niezłomnego, hojnym i najwyższego przyjaciela”. W związku z tym ITV definitywnie zakończyło współpracę z byłą księżną.

Nie będzie więcej Fergie w ITV, nie ma już żadnych planów ani na teraz, ani na przyszłość poinformowało źródło „Daily Mail”.

Już nie pasuje do wizerunku stacji dodał informator.

