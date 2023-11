O konflikcie między księciem Williamem a księciem Harrym wiadomo już od dawna. Harry początkowo miał za złe bratu, że nie wspiera jego związku z Meghan. Z kolei William przez cały czas dawał mu do zrozumienia, że ta relacja rozwija się zdecydowanie za szybko. Potem doszły informacje o spięciach między Kate i Meghan. W końcu doszło to tego, że obie pary nie tylko nie mieszkają już razem, ale nie prowadzą wspólnie fundacji i mają oddzielne konta w mediach społecznościowych. Ta sytuacja źle wpływa na królową Elżbietę, która jest załamana obecną sytuacją między braćmi!

Co zrobi królowa, aby pogodzić Williama i Harry'ego?

Zaskakujące jest to, że konflikt między braćmi cały czas się zaostrza! Już nawet podczas oficjalnych spotkań nie stoją obok siebie, ale wybierają, jak najdalsze miejsca. Ingrid Seward, komentatorka i autorka książek o rodzinie królewskiej zauważa, że ta sytuacja bardzo negatywnie wpływa na Elżbietę II:

To ją bardzo zasmuciło, ale nigdy nie wtrącałaby się do ich życia. - wyznała dla "The Sun" Ingrid Seward

Niestety obecnie obie rodziny spotykają się jedynie oficjalnie, a to sprawia, że królowa spędza z wnukami i prawnukami znacznie mniej czasu niż dotychczas. Rozłam w rodzinie królewskiej to już nie tylko plotki - to fakt, któremu trudno zaprzeczyć. Wgląda na to, że rodzinnych dramatów może być tylko więcej, nad czym ubolewa Elżbieta II, która ma już dość rozwodów!

Czy William i Harry w końcu zdecydują się zakończyć konflikt!?

Już od dawna wiadomo, że relacje Williama i Harry'ego są napięte!

Królowa Elżbieta jest załamana tym faktem!

