Księżna Kate i książę William regularnie biorą udział w kampaniach społecznych i starają się wspierać potrzebujących obywateli. Udzielają się w akcjach na rzecz m.in. chorujących albo samotnych. Ostatnio następca brytyjskiego tronu pojawił się w audycji BBC Radio 1 i poruszył temat rozumienia oraz akceptowania własnych uczuć przez mężczyzn. Opowiedział też o walce o zdrowie psychiczne i swoich trudnych doświadczeniach, gdy pracował jako ratownik.

Książę William opowiedział o trudnych doświadczeniach. Przeszedł kryzys

W trakcie audycji książę William opowiedział o okresie, gdy pracował jako ratownik i pilot pogotowia lotniczego. W latach 2015-2017 przeżywał trudne doświadczenia, które miały wpływ na jego zdrowie psychiczne. Następca tronu przyznał, że w takich momentach należy szczególnie uważnie śledzić swoje samopoczucie.

To bardzo ważne, by od czasu do czasu kontrolować się, zatrzymać i zapytać: „Jak się czuję?”. Czasami wyjaśnienie jest banalne, czasami nie przyznał.

Przyszły król nie ukrywał podczas rozmowy, że w pewnym momencie zaczął czuć się coraz gorzej. Obciążenie emocjonalne prowadziło też do uczucia osamotnienia. Przyznał, że dopiero po odejściu z pogotowia dotarło do niego, jak bardzo był psychicznie zmęczony.

To była bardzo angażująca praca. Pomagaliśmy ludziom w bardzo smutnych, trudnych sytuacjach. Po jakimś czasie zauważyłem, że moje zdrowie psychiczne zaczyna się pogarszać, ale nie skupiałem się na tym, bo ci ludzie mnie potrzebowali. Dopiero jak odszedłem z pogotowia i miałem dłuższą przerwę, pomyślałem: „Mój Boże, noszę na barkach emocjonalny bagaż tych ludzi” dodał.

Książę William wspierał księżną Kate w chorobie. Za nimi najtrudniejszy rok w życiu

Warto przypomnieć, że nie tak dawno książę William znów musiał mierzyć się ze stresującą sytuacją w związku z chorobą ukochanej żony. Niedawno księżna Kate pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o walce z rakiem. Przez cały czas przyszły król wspierał matkę swoich dzieci. Po ogłoszeniu diagnozy na miesiąc zamieszkał z Kate pod Londynem i zrezygnował z obowiązków.

Później spadło na niego jeszcze więcej pracy. Podczas gdy księżna Kate oraz król Karol III przechodzili leczenie w związku z rakiem, książę William musiał reprezentować rodzinę królewską. Nieoficjalnie mówi się, że obecnie jest dyskretnie przygotowywany do przejęcia tronu, ponieważ jego ojciec jest coraz słabszy po wyniszczającej chorobie.

