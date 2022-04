Książę Louis skończył 4 lata! W sieci pojawiły się jego nowe zdjęcia. Ale wyrósł!

Prywatne życie członków rodziny królewskiej jest pilnie strzeżone, a ci rzadko pozwalają sobie na publiczne okazywanie emocji. Niestety, w ten weekend za pośrednictwem oficjalnego konta księcia i księżnej Cambridge na Instagramie przekazano niezwykle smutną wiadomość. William i Kate zmagają się z nieopisaną stratą. Zobacz także: Nowe rodzinne zdjęcie księżnej Kate z dziećmi! Czy jest w czwartej ciąży?! Ten gest zdradza wiele Książę William i księżna Kate żegnają członka rodziny Na oficjalnym koncie książęcej pary na Instagramie mogliśmy obserwować nie tylko informacje, na temat ich działalności, ale również podziwiać zdjęcia szczęśliwej rodziny, na których często towarzyszył im Lupo - ukochany pies, którego otrzymała Kate z okazji swoich 30. urodzin. Niestety, to właśnie swojego ukochanego pupila musiała pożegnać uwielbiana, królewska rodzina. Niestety w miniony weekend odszedł nasz kochany pies Lupo. Od dziewięciu lat był w sercach naszej rodziny, będziemy bardzo za nim tęsknić - czytamy we wpisie opatrzonym inicjałami księcia Williama i księżnej Kate. Cocker spaniel Lupo znalazł się w królewskiej rodzinie w 2011 roku. Ponoć to on pomógł przyszłym następcom tronu wybrać imię dla swojego pierwszego syna George'a. Smutną wiadomość o odejściu czworonoga przekazano w niedzielę 22 listopada. Fani księcia Williama i księżnej Kate łączą się ze swoją uwielbianą parą w bólu. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)...