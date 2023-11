Kto jak kto, ale książę Karol zdecydowanie nie powinien łamać królewskiego protokołu! A właśnie to mu się zdarzyło. Kamery zarejestrowały jak 70-latek "przybił żółwika" z jednym z poddanych podczas oficjalnego spotkania. Czy książę nie jest zbyt wylozowany? Czy królowa będzie zła na niego za ten gest? Ostatnio plotkowano, że pragnie oddać synowi upragnioną koronę. Tak czy inaczej brytyjskie tabloidy szybko wyłapały złamanie protokołu i ten jeden mały gest jest mocno komentowany w mediach na Wyspach.

Książę Karol i "żółwik"

Książę Karol odwiedził ostatnio Korwalię, gdzie spotkał się na miejscu z poddanymi. Był to jego drugi dzień z trwającej trzy dni podróży służbowej. 70-latek był tak zrelaksowany i zadowolony. Do tego stopnia, że w pewnym momencie zamiast uścisnąć dłoń fanowi przybił mu żółwika!

Wideo udostępniono na oficjalnym Twitterze księcia Karola i księżnej Camilli. Słychać na nim zachwyt poddanych, którzy nie spodziewali się takiego zachowania ze strony syna monarchini. Cóż dotąd nie słynął specjalnie z luzu...

Dziękujemy wszystkim, którzy przywitali książęcą parę Kornwalii uściskami dłoni, ciepłymi pozdrowieniami i... żółwikiem - napisano na Twitterze.

Jednak, jak zauważają brytyjskie media, tym gestem książę Karol złamał królewski protokół. Czy zainspirowała go do tego jego nowa synowa (Meghan Markle), która od momentu dołączenia do królewskiej rodzinny rzadko kiedy trzyma się królewskich zasad? Z tego, co wiadomo, królowa raczej nie pochwala takich zachowań! Według tradycji poddani muszą witać się z rodziną królewską uściskami dłońmi, pozdrowieniami lub charakterystycznym dyganiem... Ciekawe, czy królowa już powiedziała Karolowi, co o tym myśli?

A co o tym nietypowym geście myślą internauci? Pod wideo pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy!

Cudownie! Świetnie! Super - pisano.

Ostatnio spekulowano, że królowa Elżbieta II w końcu odda tron swojemu synowi. Monarchini panuje od 1952 roku. Jest najdłużej zasiadającym na tronie władcą Wielkiej Brytanii! Według Phlia Dampiera, specjalisty ds. rodziny królewskiej, Elżbieta w dniu 95. urodzin zrzeknie się tronu. Nastąpi to dopiero za niecałe 2 lata, bo monarchini dopiero co obchodziła 93. urodziny.

Jeśli tak się stanie, książę Karol w wieku 72 lat zacznie władać królestwem! Wielu poddanych uważa jednak, że Elżbieta II powinna panować do śmierci. A Wy co o tym myślicie?

Książę Karol i księżna Camilla

Królowa Elżbieta II nie lubi, gdy łamie się protokół

