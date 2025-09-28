Książę Harry postanowił odnieść się do krążących w mediach informacji na temat jego spotkania z ojcem, królem Karolem. Prasa rozpisywała się, że do rozmowy doszło w oficjalnej atmosferze. Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że Harry miał miał pojednać się z ojcem i wręczyć mu fotografię przedstawiającą jego samego i Meghan Markle. Książę postanowił zabrać głos w sprawie.

Spotkanie księcia Harrego i króla Karola

Ostatnie spotkanie księcia Harry’ego z królem Karolem III wywołało ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie. Była to pierwsza od dłuższego czasu prywatna rozmowa ojca z synem, która - jak mogłoby się wydawać patrząc na reakcję Harry'ego - przebiegła w pozytywnej atmosferze. Choć książę nie ukrywał zadowolenia po spotkaniu, szczegóły ich rozmowy wciąż pozostają tajemnicą.

Spotkanie ojca i syna w Clarence House natychmiast wywołało lawinę medialnych spekulacji. Choć wiadomo, że rozmowa trwała niespełna godzinę i uznawana jest za istotny krok w stronę odbudowy wzajemnych relacji, żadna ze stron nie zdecydowała się ujawnić jej treści. Przebieg spotkania stał się polem do wielu spekulacji. W końcu głos w sprawie postanowił zabrać sam książę Harry.

Książę Harry pojednał się z ojcem?

Niedługo po spotkaniu w mediach zaczęły krążyć informacje, że rozmowa Harry’ego z ojcem miała bardzo oficjalny charakter, co rzekomo miało zaskoczyć samego księcia. Pojawiły się również plotki, że Harry podarował królowi zdjęcie swojej rodziny – wspólne ujęcie z Meghan i dziećmi. Te doniesienia najwyraźniej nie przypadły mu do gustu, ponieważ niedługo później jego rzecznik wydał oficjalne oświadczenie

Niedawne doniesienia na temat tonu spotkania są kategorycznie nieprawdziwe. Cytaty z tym związane, jak można domniemywać, mają na celu sabotowanie jakichkolwiek szans na pojednanie między ojcem i synem. Zapewne te same źródła przekazały, że doszło do wymiany prezentów. Wolelibyśmy, żeby szczegóły pozostały prywatne, ale w celu sprostowania potwierdzamy, że doszło do przekazania fotografii oprawionej w ramkę, jednak zdjęcie nie przedstawiało księcia i księżnej czytamy w oświadczeniu.

