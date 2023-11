Podczas ślubu Williama i Kate, który odbył się 29 kwietnia 2011 roku w Londynie, oczy całego świata zwrócone były nie tylko na parę młodą, ale też na ich świadków - księcia Harry'ego i Pippę Middleton. W prasie spekulowano, że między nimi zaiskrzyło! Czy naprawdę tak było? W książce „Harry. Biografia” Katie Nicholl pojawiły się nowe informacje na ten temat!

Kilka miesięcy przed ślubem Williama i Kate, Harry po raz kolejny rozstał się z Chelsy Davy. Jego była skończyła studia w Anglii i postanowiła wrócić do Afryki. Jednak przed samym ślubem Harry postanowił poprosić Chelsy o to, żeby towarzyszyła mu podczas uroczystości. Chelsy się zgodziła, bo nie chciała przegapić takiego wydarzenia.

Harry jednak podczas ślubu, jak i przed nim, spędzał sporo czasu z Pippą. Dzień przed ślubem imprezowali razem!

„Podczas gdy jego brat przezornie położył się wcześniej spać, Harry wraz z Middletonami udał się do pobliskiego Goring Hotel na przedślubne świętowanie. Kiedy się zjawił, przyjęcie już trwało, on zaś wyszedł jako ostatni, o trzeciej nad ranem. Zrobił to w wielkim stylu − zeskoczył z balkonu i z papierosem w dłoni przemknął tajnym wyjściem przez ogród do pałacu Buckingham", czytamy w książce "Harry. Biografia”.